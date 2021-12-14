«Ты всегда все чувствуешь и понимаешь»: Женя Феофилактова публично обратилась к сыну от Антона Гусева

14 декабря отмечает день рождения сын бывших участников «Дома-2» Евгении Феофилактовой и Антона Гусева Даниэль.

Мальчику исполнилось девять лет. Даниэль — один из 12 детей, родившихся под камерами, когда его папа с мамой были участниками проекта.

Женя Феофилактова первой поздравила сына. Ночью она разместила пост в Instagram, в котором рассказала, какой чудесный у нее родился малыш.

«Я с каждым годом все больше тобой горжусь, твоими успехами в учебе. Мне с тобой очень повезло! Смотрю на тебя. И, с одной стороны, радуюсь, что ты такой уже взрослый, мы можем часами что-то обсуждать, ты всегда все чувствуешь и понимаешь. Я часто спрашиваю твое мнение. Поскольку ты очень рассудительный мальчик и, в отличие от эмоциональной меня, более адекватно оцениваешь любую ситуацию», — написала Женя Феофилактова.

Кстати, совсем скоро у Даниэля появится отчим. Евгения Феофилактова сейчас готовится к свадьбе со своим избранником, который сделал ей предложение и преподнес кольцо с увесистым бриллиантом.

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