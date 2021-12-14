Гипнотизирует: Рудова в бикини со стрингами призывно приподняла над водой свои распаляющие ягодицы

Актриса не перестает вспоминать, как отдохнула на Мальдивах.

Кинозвезда Наталья Рудова поделилась в своем микроблоге снимком из отпуска, по которому регулярно ностальгирует. Отдохнуть осенью ей не удалось, поэтому она пока довольствуется воспоминаниями.

На снимке с Мальдив красотка Рудова в бикини-ниточках красиво расположилась в бассейне. При этом звезда, зная свои выгодные ракурсы и сильные стороны, призывно приподняла над водой сочные ягодицы, распаляющие воображение поклонников.

Примечательно, что фото сделано еще до похудения Рудовой – девушка почти четыре месяца усердно работает над своей фигурой и уже скинула 9 килограммов.

Ранее мы рассказывали, какую елочку успела нарядить красавица Наталья Рудова. Перед этим она долго думала, ставить ей праздничное деревце или нет.

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