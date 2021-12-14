Модная ошибка: Долина в платье с бахромой в неожиданных местах привлекла внимание к грузному животу

Певица выбрала облегающий фасон наряда, но недостатки фигуры особенно сильно подчеркнул его декор.

Весь 2021 год поклонники и коллеги восторгались преображению Ларисы Долиной. 66-летняя народная артистка сильно изменилась, помолодела, похудела и теперь радуется отражению в зеркале.

Только на днях фолловеры в Сети заметили, что фигура Долиной стала более объемистой. А очередной выход в свет в оригинальном наряде это снова подтвердил.

Долина предстала в платье-футляре с декором в виде бахромы на неожиданных местах – на груди и животе. Во время активности звезды металлизированные тесемки постоянно двигались и привлекали внимание к этим зонам, визуально их увеличивая. А объем на животике стал еще более грузным за счет дополнительного слоя бахромы, отбрасывающей тень.

По всей видимости, и сама Лариса Александровна это понимала. Поскольку то и дело прикрывала животик ладонью.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!