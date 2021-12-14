Когда все спят: фигуристки Навка и Загитова провели время на льду до глубокой ночи

Олимпийские чемпионки по фигурному катанию Татьяна Навка и Алина Загитова практически всю ночь провели на льду. Звезды спорта готовят для своих поклонников спектакли, которые пройдут в новогодние каникулы, но график каждой насыщен до предела, потому и приходится стыковаться по ночам.

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Когда на часах уже давно было время спать, Навка и Загитова вышли на связь с подписчиками.

«Что вы думаете, мы делаем ночью? Мы репетируем разные наши сказки! Только олимпийские чемпионки могут позволить себе в три часа ночи выйти на лед», — заметила спортсменка.

При этом обе фигуристки выглядели уставшими, но довольными собой. Напомним, что Алина Загитова несколько сезонов подряд сотрудничает с Татьяной Навкой, выступая у нее в театрализованных представлениях на льду.

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