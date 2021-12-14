В музыкальном стиле: жена Стаса Михайлова похвасталась роскошно украшенной елочкой в особняке артиста

У звезды во дворце установлены сразу две хвойные красавицы.

Все меньше дней до Нового года и все активнее преображаются дома и дворы звезд к предстоящим праздникам. Свою сказочную атмосферу уже успели показать Филипп Киркоров, Альбина Джанабаева, Ольга Бузова и другие знаменитости.

Большая семья Стаса Михайлова тоже закончила приготовления своего дома к Новому году. Во дворце музыканта поселились две елочки и обе украшены столь роскошно, что невозможно отвести взгляд.

Одна их елок, наряженная в музыкальном стиле – с игрушечными трубами, горнами и гитарами – расположилась в гостиной, где глава семьи принимает дорогих звездных гостей. А вторую разместили в фойе, и она отличается от первой более яркими красками.

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