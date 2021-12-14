«Идеал женственности»: Юлия Михалкова изящно позировала в серебристом корсете, дразня изгибами фигуры

Актриса и телеведущая сняла видео для любимых поклонников.

Экс-звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова освоила TikTok, где с удовольствием постит не только юмористический контент, но и красивые кадры с фотосессий.

Например, один из последних постов содержит ролик, на котором красотка изящно расположилась в кресле, позируя на фотосессии.

Облаченная в серебристый корсет и черные брюки, Юлия Михалкова эффектно подразнила изгибами своей точеной фигуры, демонстрируя их фотографу. А в это время видеокамера сняла происходящее, чтобы показать закулисье процесса подписчикам.

«Просто класс!», «Юля превосходна!», «Красавица!», «Лапонька», «Только из-за Юли смотрю «Уральские пельмени», она супер», «Юля, вы идеал женственности», — пишут под видео фолловеры.

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