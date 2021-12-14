«Невозможно оторвать взгляд»: Каменских нарядилась в платье с бахромой и асимметричным декольте

Украинская поп-дива Настя Каменских обожает эпатировать в жизни и на сцене. Для выходов на публику красотка всегда выбирает яркие и дерзкие наряды, чтобы быть в центре внимания.

И на этот раз Каменских вновь предпочла эффектное платье любимой длины мини. Черный наряд с контрастным вырезом и серебристой бахромой стилист Алина Берри назвала трендовым.

«Костюмы для выступлений звезд всегда должны быть яркими на сцене, чтобы было невозможно оторвать взгляд. И жанр стилизации здесь работает совсем по-другому, в отличие от жизни. В платье у Насти Каменских используется на сегодняшний момент очень трендовый элемент — бахрома, ее можно видеть в показах многих дизайнеров, а также в коллекциях масс-маркета.

При движении бахрома создает завораживающий эффект! А треугольный элемент из бахромы на талии подчеркивает красивую фигуру Насти.

Ассиметричный вырез на горловине — не лишняя, а наоборот важная деталь образа. Он помогает не рассеивать внимание зрителя из-за постоянного движения бахрома и ставить акцент в портретной зоне», — прокомментировала эксперт образ.

Справка Teleprogramma.pro

Алина Берри — персональный стилист. Училась в таких учреждениях, как Школа образных решений Idea Class, fashion styling Гала Борзова, 2021 — Fashion-академия PSFA. Опыт работы персональным стилистом — 5 лет.

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