Рудова в тоненьком кроп-топе бесстыдно сверкнула набухшими «вишенками» груди

Актриса снова проигнорировала нижнее белье при съемках.

Звезда кино и сериалов Наталья Рудова всю осень активно худела. Успеху вместе с ней радовалась ее многомиллионная онлайн-аудитория, поскольку красотка регулярно отчитывалась в микроблоге достижениями.

Рудовой удалось похудеть на 9 кг. И теперь, когда диета позади, девушка не может налюбоваться своим новым телом.

На новых кадрах Рудова не стала стесняться и показала себя в кроп-топе и брюках с заниженной талией, чтобы все внимание направить на рельефный пресс. Эротично виляя бедрами, красотка так увлеклась, что бесстыдно засветила напрягшиеся «вишенки» груди без бюстгальтера – топ оказался тончайший и подчеркнул анатомию красотки.

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