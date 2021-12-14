Клава Кока в нежно-розовом мини щегольнула точеной фигуркой перед Сергеем Жуковым

Певица и музыкант потусовались за кулисами вместе.

Исполнительница хитов «Покинула чат» и «Краш» Клава Кока, которую на самом деле зовут Клавдией Высоковой, завершает свой творческий год на пике популярности. У звезды получилось выйти на новые горизонты, записать массу дуэтов с популярными артистами и завоевать множество наград.

На очередном новогоднем концерте Клава Кока вышла на сцену с лидером группы «Руки Вверх!» Сергеем Жуковым. Стоя за кулисами, артисты позировали для своих онлайн-поклонников в соцсетях. Клава для выступления выбрала нежно-розовое мини-платье, мерцающее серебром и подчеркивающее точеную фигурку своей хозяйки.

На концерте, помимо Коки и Жукова, выступили Валерия, Анастасия Макеева, Ани Лорак и многие другие исполнители.

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