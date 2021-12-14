С горки с ветерком: Лиза Галкина вместе с отцом в саду покорила на ледянке снежную вершину

Папа с дочкой лихо скатились вниз, не сдерживая эмоций.

Двойняшки Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза и Гарри – ребята занятые. У них помимо школы и домашних заданий еще масса дополнительных секций и занятий. Но правильное распределение сил и времени всегда позволит выкроить час на потеху.

В фан-аккаунте Лизы Галкиной (у девочки по понятным причинам пока нет своей странички в Instagram) регулярно появляются веселые видео, где дочка примадонны с удовольствием коротает досуг. На этот раз они с отцом покатались на горке. Вооружившись ледянкой, папа с дочкой лихо покоряли одну снежную вершину за другой.

«Только не уедь без меня, ладно!», — попросила дочка папу.

Оседлав ледянку, они понеслись с горы вниз, не сдерживая эмоций – их звонкие крики в тихом снежном саду слышно было, пожалуй, до самого замка.

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