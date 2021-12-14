«Так похудела!»: Валя Карнавал, эротично станцевала на кухне, демонстрируя фигуру на зависть

Поклонники тиктокерши признались, что соскучились по ее хореографии.

Валя Карнавал заворожила своих подписчиков, выложив в Сеть кадры, записанные на кухне. Звезда устроила танцы на фоне обедающих людей в коротеньком топе.

При каждом ее телодвижении грудь сексуально сотрясалась, как холодец, завораживая зрелищем фолловеров. Многие подписчики заметили, что их любимица сильно похудела.

«Как же я люблю, когда ты вот так танцуешь бюстом», «Мы соскучились по твоим танцевальным роликам», «Я могу вечно на тебя смотреть», «Капец, ты похудела!», «Так похудела! Завидую», «Худыш стала», «Фигура идеальная», «Ты мой мотиватор в похудении», — написали поклонники Вали Карнавал в ее аккаунте.

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