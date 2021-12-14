Показала всем: Ани Лорак отказалась от трусиков, чтобы блеснуть безупречным телом в мини-платье с разрезом до талии

Певица превзошла саму себя, нарядившись в столь откровенный прикид.

Исполнительница хитов «Наполовину мой» и «Не отпуская меня» Ани Лорак не смогла пропустить «Главный Новогодний Концерт» в московском «Крокусе». Звезда поделилась кадрами из закулисья, показав свой сценический наряд.

больше по теме Трусики пропали в недрах: Рудова в тонюсеньком бикини изящно расположилась в бассейне Актриса не постеснялась показать столь пикантный ракурс.

Лорак превзошла саму себя в мини-платье с разрезами. Ей пришлось отказаться от нижнего белья в пользу безупречного вида бедер, которые видны в открывающемся до самой талии наряде сбоку.

Более того, вырез наряда тоже предоставил простор для воображения зрителю: в откровенном декольте ниже бюста виднеются объемистые полушария груди дивы. Разрезы на рукавах до самых плеч составили основным откровенным участкам платья незначительную конкуренцию – вряд ли возможно привлечь голыми руками восхищенный взгляд, когда паховая область открыта настолько явно.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!