Летучая в монокини на тонких бретелях предстала с мужем-адвокатом на белоснежной яхте

Елена Летучая улетела отдыхать в Майами в компании мужа Юрий Анашенкова, который работает адвокатом.

Звезда в Калифорнии в основном проводит время на море, кроме того, увлеклась с супругом рыбалкой. В личном блоге она поделилась кадрами с белоснежной яхты, представ в черном монокини на тонких бретелях. Елена Летучая блеснула роскошной фигурой и похвасталась своим уловом.

«Отчет о рыбалке. Рыбка выжила, мы получили море удовольствия! Юрий Анашенков — лучший на лодке!» — написала она в своем Instagram.

Напомним, пара сыграла свадьбу в августе 2016 года на греческом острове Санторини. Совместных детей у них нет.

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