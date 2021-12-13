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И шик, и блеск, и красота: Макеева в платье с оголенным плечом в пайетках и бархате предстала в свете

39-летняя Анастасия Макеева блеснула на красной дорожке «Главного Новогоднего Концерта».

И шик, и блеск, и красота: Макеева в платье с оголенным плечом в пайетках и бархате предстала в свете
Анастасия Макеева с мужем. Фото: instagram.com/makeevan/

Анастасия Макеева предстала на «Главном Новогоднем Концерте» в зале «Крокуса». Звезда вышла на красную дорожку мероприятия в роскошном платье из бархата и сверкающей ткани в пайетках.

Изюминкой ее оливкового наряда стало оголенное плечо, а цветок сбоку подчеркивал женственность стиля. При свете софитов ее наряд выглядел особенно впечатляюще, переливаясь в лучах.

Анастасия Макеева сделала ретро-прическу с волнистыми прядями и стрелки на глазах в стиле голливудских див.

Анастасия Макеева. Фото: Teleprogramma.pro/ Ольша Храбрых

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