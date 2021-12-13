«Мой стилист — дочь»: Лариса Долина в силуэтном платье небесного цвета подчеркнула свои формы

Лариса Долина является народной артисткой. Она привыкла выступать на публике. Уже не первый год певица преподает в вузе. При этом она успевает принимать участие в фестивалях, премиях и телевизионных шоу.

В свои 66 лет Лариса Александровна смогла похудеть так, что теперь носит одежду на несколько размеров меньше. Более того, она экспериментирует с образами и носит как рваные джинсы, так и элегантные платья.

В последнее время Долина регулярно участвует в праздничных концертах. Она даже сняла новый клип со своей внучкой Александрой.

А вот 13 декабря певица выступила на «Главном Новогоднем Концерте». Для такого случая она облачилась в мини-платье небесного цвета, расшитое серебристыми нитками. Силуэтный наряд подчеркнул ее постройневшие формы. Она также сделала объемную укладку.

В беседе с корреспондентом сайта Teleprogramma.pro Долина рассказала, как обычно готовится к подобным мероприятиям. Также она вспомнила, свой самый необычный Новый год.

«Мейк мне делает постоянный автор. А вообще мой стилист — дочь. И я работаю с разными людьми», — пояснила артистка. «Самый необычный Новый год я встретила в такси, когда в Израиле переезжала из Тель-Авива куда-то», — поделилась она.

К слову, также на мероприятии появились Валерия, которая спела с Юсифом Эйвазовым, Диана Гурцкая, Таисия Повалий и другие известные персоны.

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