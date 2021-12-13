Советовала Хромченко: Кудрявцева в трендовом пуховике оттенка свежей травы пришла к Цыгановой

Тренд на зеленый ведущая также поддержала в обуви, примерив пушистые сапоги.

Лера Кудрявцева появилась в гостях у Вики Цыгановой в трендовом объемном пуховике актуального оттенка свежей травы. Свой лук звезда дополнила «рваными» джинсами и меховыми сапогами зеленого цвета.

О том, что этот оттенок свежей травы в тренде рассказывала Эвелина Хромченко, которая также советовала присмотреться к таким тонам, как изумрудный, мятный и груши. Зеленый цвет сейчас актуален, особенно его интересные оттенки, которые встречаются в природе.

По наблюдениям Александра Васильева, зеленые оттенки вошли в моду благодаря тренду на ислам. И они не скоро потеряют свою актуальность. Поэтому покупка зеленой вещи — это хорошая инвестиция, считает историк моды.

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