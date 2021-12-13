«Рождественский шик»: Рудковская в лавандовом платье с перьями и струящимся шлейфом произвела фурор

Яна Рудковская не скрывает, что привыкла жить на широкую ногу. В свое время у нее были салоны красоты. Но потом она стала успешным продюсером. Теперь Яна одна из самых известных персон в шоу-бизнесе.

В своем особняке она отвела целую комнату под гардеробную. На публике блондинка привыкла появляться в нарядах люксовых брендов. Некоторые она привезла прям с модных показов.

Примечательно, что с наступлением зимы Рудковская не пропускает светских раутов. На днях она посетила Большой театр. А вот 13 декабря продюсер побывала на рождественском ужине Tatler.

Там она предстала в лавандовом платье с перьями и длинным шлейфом. Образ украшали также мерцающие бретельки. Яна надела босоножки и взяла с собой мини-сумочку Dior. Наряд подчеркнул ее стройные ноги.

«Christmas Tatler dinner! Когда dress-code — рождественский шик, то можно себе позволить все: стразы, перья и кутюр от моего друга Джорджа Хобейки», — написала звезда.

Не только поклонники, но и артисты восхитились тем, как выглядит светская львица. «Ну какой образ» — заявила Ирина Митрошкина. А Алсу оставила эмоджи в виде пламени. «Wow! Волшебное платье!», «Шикарная женщина и мама», «Очень красиво и впечатляюще», «Сама нежность. Невероятное цвет и сказочное платье», «Шикарное платье, просто великолепно на вас сидит!» — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.