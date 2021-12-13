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Таисия Повалий предстала в шикарном черном платье, расшитом драгоценными камнями

Певица приехала на «Главный Новогодний Концерт».

Таисия Повалий предстала в шикарном черном платье, расшитом драгоценными камнями
Таисия Повалий. Фото: Инстаграм

Украинская певица Таисия Повалий приехала в Москву на «Главный Новогодний Концерт». В «Крокусе» певица предстала в шикарном черном платье, которое было расшито россыпью драгоценных камней.

Журналистам артистка рассказала, как однажды столкнулась с неудачной пластической операцией.

«По сути, я была первопроходцем в пластической хирургии в Киеве. Но опыт оказался неудачным. Долго мучилась. Но и сейчас стараюсь держать себя в форме», — отметила она.

Таисия Повалий на «Главном Новогоднем Концерте». Фото: Teleprogramma.pro
Таисия Повалий на «Главном Новогоднем Концерте». Фото: Teleprogramma.pro

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