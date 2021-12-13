Беззастенчивая, манкая: жена Цекало в глобальном декольте показала, какой эротичной может быть дама на прогулке

Дарина Эрвин не может появиться на публике, не разжигая интерес к своей персоне.

Художница Дарина Эрвин во-многом приобрела известность благодаря своему статусу жены Александра Цекало.

Однако в последнее время ее все чаще упоминают в хрониках за счет секси-образов, в которых она появляется на улице и демонстрирует в Сети.

Накануне она засветилась на прогулке по Лос-Анджелесу со своей собакой в аутфите, мимо которого сложно пройти, не свернув шею. Она облачилась в топ с нереальным декольте, коротенькую юбочку в духе плохой школьницы, косуху и ботфорты.

Отметим, что Цекало старше Эрвин на 30 лет, но его это мало смущает. Ради своей любимой он переехал жить в Америку.

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