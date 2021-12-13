«Дай знать, если тебя там держат в заложниках»: Тимати высмеял новую семейную фотосессию Джигана

На годовщину свадьбы рэпер с женой и детьми предстали в образе аристократов.

Тимати высмеял новую семейную фотосессию Джигана. Рэперы старинные друзья и, очевидно, Тимур Юнусов не смог пройти мимо достаточно комичного образа Дениса Устименко-Вайнштейна. Все семейство Джигана предстало в образе аристократов: Оксана Самойлова с дочерьми нарядились в пышные платья, а рэпер с сыном — в камзолы. Головы всех членов семьи увенчали белые парики.

Было очевидно, что Джиган чувствует себя немного не в своей тарелке. Неловкость артиста почувствовал и его друг Тимати.

«Брат, просто дай знак, если тебя там держат в заложниках», — посмеялся Тимур Юнусов в Instagram.

Поклонники звездного семейства оценили желание Джигана во всем угодить супруге. Например, на 50-летие тещи рэпер не только отказался от гастролей, но и стал участником бала. Также недавно пара отметила 9 лет супружеской жизни во Франции. Рэпер преподнес жене огромный букет роз и кольцо с бриллиантом.

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