До свидания, копна волос! Как теперь выглядит Зиверт со стрижкой

Певица Юлия Зиверт (Zivert) стала популярной в России в образе дивы с роскошными длинными локонами.

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Звезда появлялась на публике то с крутыми кудрями, то с прямыми волосами, то с их новым цветом или оттенком. Как оказалось, эти бьюти-эксперименты немного надоели артистке, и она решила выбрать более спокойный имидж.

Зиверт сделала элегантную стрижку на полудлинных волосах с челкой, показав новый образ в личном блоге.

«Господи, не узнаю вас вообще. Красивая, но совершенно другой человек!», «Надо же, вам хорошо с челкой», «Вы так отличаетесь в жизни от той, что в клипах!» — удивились фолловеры Зиверт.

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