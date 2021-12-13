В чем не стоит встречать Новый год по версии личного стилиста Бузовой
Видео
Готовим салат с тунцом и авокадо к Новому году
Видео

До свидания, копна волос! Как теперь выглядит Зиверт со стрижкой

Певица решила резко поменять имидж, сделав ставку на элегантность.

До свидания, копна волос! Как теперь выглядит Зиверт со стрижкой
Зиверт. Фото: instagram.com/_zivert/

Певица Юлия Зиверт (Zivert) стала популярной в России в образе дивы с роскошными длинными локонами.

Звезда появлялась на публике то с крутыми кудрями, то с прямыми волосами, то с их новым цветом или оттенком. Как оказалось, эти бьюти-эксперименты немного надоели артистке, и она решила выбрать более спокойный имидж.

Зиверт сделала элегантную стрижку на полудлинных волосах с челкой, показав новый образ в личном блоге.

Зиверт. Фото: instagram.com/_zivert/

«Господи, не узнаю вас вообще. Красивая, но совершенно другой человек!», «Надо же, вам хорошо с челкой», «Вы так отличаетесь в жизни от той, что в клипах!» — удивились фолловеры Зиверт.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

ZivertЗивертновости шоу-бизнесасмена имиджаЮлия Зиверт