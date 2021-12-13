До свидания, копна волос! Как теперь выглядит Зиверт со стрижкой

Певица Юлия Зиверт (Zivert) стала популярной в России в образе дивы с роскошными длинными локонами.
Звезда появлялась на публике то с крутыми кудрями, то с прямыми волосами, то с их новым цветом или оттенком. Как оказалось, эти бьюти-эксперименты немного надоели артистке, и она решила выбрать более спокойный имидж.
Зиверт сделала элегантную стрижку на полудлинных волосах с челкой, показав новый образ в личном блоге.
«Господи, не узнаю вас вообще. Красивая, но совершенно другой человек!», «Надо же, вам хорошо с челкой», «Вы так отличаетесь в жизни от той, что в клипах!» — удивились фолловеры Зиверт.
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