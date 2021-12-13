Певица Зара ослепила «Главный Новогодний Концерт» «голым» платьем с золотыми пайетками

Артистка вышла в свет вместе с Олегом Газмановым.

В Москве проходит «Главный Новогодний Концерт», который покажут по телевизору в праздничную ночь. Порадовать поклонников приехала певица Зара. Артистка надела стильное «голое» платье, которое в районе декольте обшито золотыми пайетками.

Зара позировала перед журналистами вместе с Олегом Газмановым. Певец признался прессе, что у него есть свои новогодние традиции.

«Маруся уже украсила сосны, все сверкает. Ощущения будто попал в Лас-Вегас. Жена регулярно занимается подготовкой Нового года», — отметил Газманов.

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