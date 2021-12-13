«Лучше Барби»: постройневшая Топурия блеснула точеной фигурой в платье-бюстье ледяного голубого оттенка

Кети Топурия прекрасно выглядит, хотя не так давно родила.

Кети Топурия в последнее время удивляет поклонников своей фигурой. И это при том, что в январе этого года она стала мамой во второй раз. Однако звезда мгновенно пришла в форму, а потом и вовсе похудела еще больше, превратившись в хрупкую статуэтку.

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Особо впечатляет ее последнее фото в личном блоге, сделанное на «Мосфильме». Видимо, певица снималась в очередной новогодней программе. На ней оказалось платье-бюстье по фигуре с серебристым верхом и низом ледяного голубого оттенка.

«Какая же фигура обалденная у вас, лучше, чем у Барби!», «Идеал женщины», «Кети все красивее и красивее», «Как вы так похудели?», «Просто нереальная», — написали в комментариях поклонники.

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