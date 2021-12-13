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«Огромное спасибо за честь»: Кейт Миддлтон и принц Уильям пригласили на рождественскую службу звезду «Гарри Поттера»

Том Фелтон с мамой приняли участие в мероприятии.

«Огромное спасибо за честь»: Кейт Миддлтон и принц Уильям пригласили на рождественскую службу звезду «Гарри Поттера»
Том Фелтон. Фото: globallookpress.ru

Кейт Миддлтон и принц Уильям пригласили на рождественскую службу звезду «Гарри Поттера». Том Фелтон, сыгравший в популярной серии фильмов Драко Малфоя, посетил Вестминстерское аббатство со своей мамой. На торжественном мероприятии актер читал «Письмо солдата сестре на Рождество». Фелтон поблагодарил королевскую чету за оказанную ему честь.

Фото Тома Фелтона, Кейт Миддлтон и принца Уильяма на рождественской службе
Том Фелтон, Кейт Миддлтон и принц Уильям на рождественской службе. Фото: instagram.com/t22felton

«Огромное спасибо герцогам Кембриджским за честь, что мы с мамой вчера вечером в Вестминстерском аббатстве прочитали такое пронзительное письмо в честь объединения нации в этом году и демонстрации того, насколько большими могут быть сердца людей в трудную минуту», — написал актер в своем Instagram.

Том Фелтон также собирается приехать в Россию. Встретиться со знаменитым британцем можно 18 и 19 декабря 2021 года на московском фестивале комиксов. Он выступит на сцене, ответит на вопросы поклонников, а также раздаст автографы и проведет фотосессию.

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"Гарри Поттер"Кейт МиддлтонКейт Миддлтон и принц УильямПринц УильямТом Фелтон