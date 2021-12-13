Подчеркнула силуэт: Орбакайте отметилась на вечеринке в женственном платье на запах с погонами

Евгению Миронову исполнилось 55 лет еще в конце ноября, и только сейчас он решил устроить большой праздник в честь этого события. Режиссеру хотелось соединить его с премьерой своего спектакля в Театре наций «Мастер и Маргарита».

На представлении, а также звездной вечеринке после него появилась и Кристина Орбакайте, которая выбрала для появления в свет черное платье на запах с разрезом. Образ певицы прокомментировала стилист Лариса Тимиряева специально для Teleprogramma.pro.

«Очень комплиментарное платье, которое работает на Кристину. Оно презентабельно подчеркивает силуэт, плюс грамотно расставлены акценты. V — образный глубокий вырез удлинил шею. Ему в унисон идет высокий разрез по ноге, который создает запах. Он очень пикантно и, одновременно, элегантно демонстрирует ногу.

Запах разбивает пространство и стройнит. Модного градуса платью добавляет драпировка, которая просто на пике моды в осенне-зимнем сезоне 2021 — 2022. Гармонии добавляет повторение ритма линий (драпировки, отделки и кистей украшения).

Казалось бы, незначительная деталь в платье — декор на плечах, имитирующий погоны и слегка продлевающий линию плеча, тем самым визуально сужает талию и выравнивает длину плеч с линией бедер, приблизив силуэт к эталону «песочные часы».

Колготки (или чулки) в сетку вписались в образ просто идеально. Кристине очень идет черный цвет. Да и сама подача черного цвета в платье очень грамотная. Сочетаются матовая и глянцевая фактуры, легкая и плотная текстуры. Глубокий вырез и высокий разрез, подчеркнули контраст между черной тканью и светлой кожей, что добавило образу эффекта.

Золото украшения перекликается с золотом в оттенке волос. Так что все прекрасно. Кристина выглядит женственно, элегантно и роскошно, а сейчас в моде, как раз спокойная роскошь», — сказала эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.