«Добро победило зло»: Пермякова ответила Ярушину на его обиженные слова о своем проигрыше

Звезды соревновались в игре на вылет в шоу «Звезды в Африке».

49-летняя Светлана Пермякова обошла 40-летнего Стаса Ярушина в игре на выбывание в выпуске шоу от 12 декабря «Звезды в Африке». Артистам нужно было выполнить испытание, погрузив головы в аквариумы с крысами, в итоге первой пришла актриса.

Стаса Ярушина сильно задел его проигрыш, и он разразился обиженным спитчем в адрес своих коллег на проекте, заявив, что он вышел из боя случайно в то время, как ему «нож в спину воткнули». Про Свету он сказал, что она более слабый соперник.

Пермякова ответила на это в личном блоге, записав видеообращение своим поклонникам.

Она сказала, что все происходит на шоу в реальности, это не игра актеров на камеру. Поблагодарила поклонников за поддержку, а про свою победу над Ярушиным сказала так:

«Ну вот так получилось! Я всегда была за доброту, справедливость, за правильные морально-этические вещи. Всегда побеждает сильнейший, мудрейший, справедливый. В общем, добро побеждает зло! Я думаю, что вчерашняя серия это показала!»

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.