В чем не стоит встречать Новый год по версии личного стилиста Бузовой
Видео
Готовим салат с тунцом и авокадо к Новому году
Видео

«Огрудительное платье»: недавно родившая Ольга Серябкина похвасталась пышными формами

Тонкие лямки платья еле удерживают выдающуюся грудь артистки.

«Огрудительное платье»: недавно родившая Ольга Серябкина похвасталась пышными формами
Ольга Серябкина. Фото: globallookpress.ru

Недавно родившая Ольга Серябкина похвасталась пышными формами. Певица опубликовала в своем микроблоге фото в лаймовом мини-платье, лямки которого еле удерживают выдающуюся грудь Серябкиной.

Фото Ольги Серябкиной
Ольга Серябкина. Фото: instagram.com/seryabkina

«Скучала по платьям», — подписала фото артистка в своем Instagram.

Подписчики пришли в восторг от фигуры Ольги, которая родила всего чуть больше трех недель назад.

«Материнство на лицо», «Огрудительное платье», «Очень аппетитная», — восхитились подписчики.

Ольга Серябкина также показала своего маленького сына Луку. Лица мальчика не видно, но цветом волос он пошел в звездную маму.

Фото Ольги Серябкиной
Ольга Серябкина. Фото: instagram.com/seryabkina

Ольга впервые стала мамой 20 ноября. Отец ребенка — супруг артистки, 32-летний бизнесмен Георгий Начкебия.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

 

Тэги

Георгий НачкебияОльга СерябкинаОльга Серябкина последние новостиСерябкина личная жизнь