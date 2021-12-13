«Огрудительное платье»: недавно родившая Ольга Серябкина похвасталась пышными формами

Недавно родившая Ольга Серябкина похвасталась пышными формами. Певица опубликовала в своем микроблоге фото в лаймовом мини-платье, лямки которого еле удерживают выдающуюся грудь Серябкиной.

«Скучала по платьям», — подписала фото артистка в своем Instagram.

Подписчики пришли в восторг от фигуры Ольги, которая родила всего чуть больше трех недель назад.

«Материнство на лицо», «Огрудительное платье», «Очень аппетитная», — восхитились подписчики.

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Ольга Серябкина также показала своего маленького сына Луку. Лица мальчика не видно, но цветом волос он пошел в звездную маму.

Ольга впервые стала мамой 20 ноября. Отец ребенка — супруг артистки, 32-летний бизнесмен Георгий Начкебия.

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