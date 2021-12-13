Бузова в лаковых секси-сапогах с экстремальными каблуками красиво появилась в Тюмени со своим продюсером

Ольга Бузова произвела фурор в Тюмени, появившись в лакированных ботфортах на платформе и экстремальных каблуках. Звезда решила появиться в местном кинотеатре на премьере очередных «Елок».

В личном блоге звезда обнародовала горячее фото из холодной Сибири, запечатлевшись в компании своего продюсера Арама Арчера.

«Пригласила Арама в кино на премьеру фильма «Елки» в Тюмени. В Москве и во всех кинотеатрах страны кино будет идти с 16 декабря, а мы посмотрим уже сегодня», — похвасталась певица.

Звезда также облачилась в платье с перьями марабу, такую же отделку ранее выбирала на своем наряде жена Дмитрия Маликова Елена Изаксон, которая великолепно выглядит для своих лет.

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