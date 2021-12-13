«За 20 лет всякое случалось, но мы смогли все преодолеть»: Ярослав Бойко – о тайнах личной жизни

Актер рассказал об изменах, внебрачном сыне и слухах о романе с Марией Порошиной.

Ярослав Бойко поделился своими тайнами личной жизни. В 1999 году актер женился на хореографе и танцовщице Рамуне Ходоркайте. Супруги воспитывают двоих детей: сына Максима и дочь Эмилию. Супруги вместе уже больше 20 лет и, казалось бы, Бойко идеальный семьянин, однако не все было так радужно в их взаимоотношениях.

В 2001 году у Ярослава Бойко завязался роман с женой Михаила Ефремова. Евгения Добровольская родила актеру внебрачного сына Яна, но Рамуна нашла в себе силы простить супруга.

«У нас все хорошо. Эту ситуацию мы с женой даже не обсуждали. За 20 лет всякое случалось, но мы смогли все преодолеть», — признается артист в передаче «Судьба человека».

Кроме того, более 10 лет актеру приписывают роман с коллегой по сериалу «Всегда говори «Всегда» Марией Порошиной. Ходили слухи, что виновником пятой беременности актрисы является как раз Бойко.

«Нам приписывали роман… А я к этим слухам отношусь спокойно: привык… Могут выставить случайную фотографию меня с буфетчицей и ее сыном, а подписать, что это я с женой и сыном. Ну это повод поржать, что мы и делаем», — рассказал Ярослав.

Актер уверен, что искренняя вера поклонников в роман с Марией Порошиной — результат их актерского мастерства. Артисты давние друзья и ничего больше из не связывает.

«Конечно, ничего не было. Это все глупости. Мы давно привыкли к этому», — подчеркивает Бойко.

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