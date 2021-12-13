«Двойня точно!»: Нюша задрала одежду на публику, чтобы показать свой огромный беременный живот

Звезда запечатлелась для личного блога в необычном для ее положения образе.

Поклонники певицы Нюши с особо острым интересом в последнее время следят за ее личным блогом. Артистка должна родить со дня на день и даже отказалась от светских мероприятий из-за этого.

В Instagram она решила показать почитателям, как выглядит ее животик в настоящий момент, немало впечатлив публику его размерами. Нюша примерила белое бикини и задрала одежду, которая была сверху для селфи.

«Двойня точно!», «Там близнецы, похоже», «Совсем опустился животик, уже скоро малыш родится», «Ого, вот это огромный живот!» — прокомментировали пользователи Сети.

Напомним, Нюша специально для появления ребенка на свет перебралась в Дубай. Звезда сказала, что не хочет быть с маленьким во время холодов. Первую дочку Симбу она тоже родила в тепле — в Майами. Теперь артистка ожидает мальчика.

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