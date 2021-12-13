«Они сметут всех»: канадские фигуристы, считают, что Олимпиада в Пекине получится «русской»

Все медали в женском одиночном катании прочат российским спортсменкам.

Предстоящие Зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине в плане женского фигурного катания можно считать чемпионатом России. Об этом в шутку сказали канадские фигуристы Эйшер Хилл и Дилан Москович, обсуждая будущее соревнование на YouTube-канале CBC Sports.

Звезды спорта считают, что россиянки займут весь пьедестал.

«Они сметут всех. Камила Валиева — новый феномен. Я считаю ее особенной-преособенной», — цитирует слова Хилла «Лента.ру».

Он считает, что 15-летняя россиянка соревнуется практически сама с собой и бьет свои же мировые рекорды. Москович согласился со своим коллегой и отметил, что серебро достанется Анне Щербаковой. Бронзу же мужчины заведомо отдали Елизавете Туктамышевой.

«Она никогда не была на Играх, но заслуживает этого. А Олимпиада заслуживает того, чтобы увидеть ее магические движения руками», — отметил Хилл.

Напомним, что Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

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