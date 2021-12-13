«Решили посидеть вдвоем»: Юлия и Тигран Салибековы из «Дома-2» отмечают десять лет со дня свадьбы

Супружеская пара Юлии и Тиграна Салибековых – одна из самых крепких, вышедших с проекта.

Тринадцатое декабря — важный день для бывших участников «Дома-2» Юлии и Тиграна Салибековых.

В этот день в 2011 году они сыграли свадьбу. Торжество состоялось на проекте.

«Дорогой Тигран Салибеков, — обратилась Юлия Салибекова к мужу в микроблоге. — Я очень люблю и ценю тебя, то, что ты делаешь, и нашу уже многодетную большую семью!

Когда мы с тобой ставили подписи в ЗАГСе, честно, я не знала, что меня ждет. Это была полная неизвестность. Я и тебя не особо знала. Только потом увидела, какой ты надежный, целостный и любящий муж».

Юлия и Тигран Салибековы — одна из самых крепких пар «Дома-2». Супруги растят троих сыновей — Ролана, который родился еще на проекте, Эльдара и Баграта. Но в этот день Юлия и Тигран Салибековы решили оставить детей дома и отпраздновать годовщину свадьбы вдвоем.

«Сегодня решили посидеть вдвоем и сказать друг другу о самом важном», — поделилась Юля Салибекова в микроблоге.

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