«Ее надо спасать»: сестра Марии Шукшиной уверена, что та попала под влияние неких людей

Известная актриса Мария Шукшина развернула в своих соцсетях масштабную компанию, в которой призывает поклонников не прививаться от коронавируса.

Из-за этой позиции артистки, которая может нанести непоправимый вред огромному количеству людей, ее аккаунт на YouTube был заблокирован, возникли трудности и с подпиской на Instagram Марии Шукшиной.

Сестра актрисы Ольга Шукшина уверена, что подобное поведение Марии Шукшиной — это результат влияния на нее сектантов.

«Да, я очень боюсь за свою сестру, ее надо спасать. Что за странная у нее антиваксерская позиция сейчас, когда идет пандемия и от опасного вируса умирают непривитые люди? — высказалась Ольга Васильевна. — Понимает ли моя сестра свою личную ответственность? Если да, то пусть, не навязывая своего мнения, расскажет о личном опыте».

Сама Ольга Шукшина привилась от коронавируса, а в ближайшее время это сделает ее и Машина мама — Лидия Федосеева-Шукшина.

По словам Ольги Васильевны, и старшая сестра, и мама очень подвержены чужому влиянию и им можно легко внушить любую мысль.

«Обе не склонны к глубинному анализу, но эмоциональны, ввиду чего легко попадают под чужое влияние. Той и другой достаточно налить елея в уши — и делай с обеими что хочешь. Маше, наверное, сумели внушить: «Вы, дочь великого Шукшина, должны спасти человечество, а мы дадим вам тайные знания». Ну или что-то в этом роде. Я не утверждаю, но предполагаю. И очень опасаюсь за мою сестру. Ведь влияние секты разрушительно в первую очередь для того, кто стал ее адептом — жертвой», — цитирует Ольгу Шукшину News.ru.

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