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«Секс в большом городе?»: Ольга Картункова провела время с Анной Седоковой, Еленой Воробей и Катей Скулкиной

Звезда шоу «Однажды в России» Ольга Картункова поделилась совместным снимком со звездными подругами.

«Секс в большом городе?»: Ольга Картункова провела время с Анной Седоковой, Еленой Воробей и Катей Скулкиной
Ольга Картункова. Фото: instagram.com/kartynkova222/

Казалось бы, что общего у таких разных артисток, как Ольга Картункова, Анна Седокова, Елена Воробей и Екатерина Скулкина?

Вот и они сами говорят, что мало чего. Но между тем, находят общий язык и приятно проводят время друг с другом.

Снимками, на которых они запечатлены вчетвером, излучающими позитив, в своих микроблогах уже успели поделиться пародистка Елена Воробей и звезда шоу «Однажды в России» Ольга Картункова.

«Душевненько посидели, девочки! Надо повторить! Мы все такие разные, но душой едины такие оказались», — подписала кадр Ольга Картункова

А вот Елена Воробей дала понять, что их четверых связывает работа на съемочной площадке. Правда, пока ограничилась лишь намеками. И никакой конкретики!

Ольга Картункова с Анной Седоковой, Еленой Воробей и Екатериной Скулкиной
Ольга Картункова с Анной Седоковой, Еленой Воробей и Екатериной Скулкиной. Фото: instagram.com/kartynkova222/

«Снимается, снимаются, снимаемся. «Секс в большом городе», приквел. Хорошая компания? Обожаю свою работу. Девчата! Я уже скучаю по нашей компашке», — написала в микроблоге Елена Воробей.

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