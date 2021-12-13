«Это очень смешно!»: Айза затроллила свадьбу Гуфа, публично подняв его на смех с сыном

Блогер уже 7 лет в разводе с рэпером, но никак не может отпустить ситуацию с ним.

Айза устроила троллинг бывшему мужу Гуфу по поводу его предстоящей свадьбы. Причем блогер посмеялась над экс-супругом на пару с сыном от него Сэмом.

В личном блоге Айза рассказала, что, оказывается, ее наследник не в курсе, что отец собирается создать новую семью.

«Ты что, не знал, что у тебя папа женится?» — спросила она ребенка. «Он не женится. Потому что он — папа», — уверенно сказал Сэм и рассмеялся.

Айза тоже не стала сдерживать свои эмоции по этому поводу и позлорадствовала над бывшим мужем. «Это очень смешно!» — сказала сквозь хохот знаменитость.

«И тут я хочу хайпануть и поржать, особенно, когда знаешь больше, чем все! Я обожаю Сэма и его интеллект. И его адекватное отношение ко мне и своему папочке!» — написала звезда Сети в Instagram.

Напомним, в конце октября Гуф неожиданно сделал предложение своей девушке Юлии, сейчас пара готовится к торжеству.

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