Навка в кожаном костюме цвета шоколада повеселилась с Семенович и Смеховой в ресторане

Татьяна Навка привыкла много работать. Она уже не участвует в соревнованиях, но создает красочные ледовые представления. Фигуристка также ездит с дочкой Надеждой, которая участвует в соревнованиях и зачастую приносит домой медали.

Недавно спортсменка провела время с семьей и своей командой в Дубае, где не только показала свое шоу, но и смогла отдохнуть. Теперь звезда льда вернулась в Москву.

Накануне Навка провела время в ресторане «Турандот». Она смогла развеяться на празднике у подруги. Фигуристка запечатлелась за одним столиком с Анной Семенович и Аликой Смеховой.

Они наслаждались изысканными блюдами и общались. Позже подруги устроили фотосессию. На мероприятии также была мама фигуристки Раиса Анатольевна и сестра Наталья с дочкой.

У нарядной елки Татьяна позировала в кожаном костюме цвета шоколада. Жакет с поясом подчеркнул ее талию. Спортсменка сделала легкие локоны и макияж. Она повеселилась на празднике.

Поклонники восхитились тем, как выглядит олимпийская чемпионка. Многие отметили, что она в 46 лет не только очень стройная, но и стильная.

«Очень красивые женщины», «Как классно», «Девочки веселятся», «Какая компания», «Навка очень модно одета! Прям класс», «Какие все красивые», «Вот это компания собралась», «Татьяна умеет отдыхать», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!