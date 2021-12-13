«Красиво взрослеете»: Владимир Пресняков поделился редким фото с Леонидом Агутиным

Два музыканта — Владимир Пресняков и Леонид Агутин — устроили совместные гастроли.

О дружбе двух музыкантов — Владимира Преснякова и Леонида Агутина — известно давно. Песня «Аэропорты» в их исполнении стала хитом.

Вокалисты решили повторить успех и недавно записали новый совместный трек. А также, судя по всему, вдвоем побывали на гастролях.

На своей страничке в Instagram Владимир Пресняков разместил совместное с Леонидом Агутиным селфи, давая понять, что у них вновь удачный дуэт.

«Довольные и счастливые возвращаемся из Минска», — подписал кадр Владимир Пресняков.

Поклонники музыкантов пришли в восторг от совместного фото звезд. Они утверждают, что с годами друзья становятся похожими друг на друга — прически, бороды, седина, темные очки.

«С годами становитесь похожими, как единокровные братья», «Вы клевые! И как музыканты, и дружбаны! Обожаю вас!», «Интересно, а по дороге домой в поезде вы поете песни?», «Как братья, даже прически практически одинаковые!», «Класс! Два бородача из одного ларца!», «Красиво взрослеете», — высказались в Сети.

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