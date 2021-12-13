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«Сделали мой день!»: Нетребко в роскошной шубе похвасталась розовыми рукавицами из меха

Звезда в настоящий момент отдыхает со своей сестрой в Милане.

«Сделали мой день!»: Нетребко в роскошной шубе похвасталась розовыми рукавицами из меха
Анна Нетребко. Фото: Global look press

Анна Нетребко счастливо проводит время со своей родной сестрой Натальей Эскильдсен в Милане. Ранее родственницы повеселились у озера Комо, мы об этом писали ранее.

Анна вышла на променад в роскошной норковой шубе, сочетав ее с плиссированной юбкой оттенка фуксии. Однако погода оказалась холоднее, чем думалось, и звезда приобрела под цвет одежды пушистые рукавицы.

Анна Нетребко с сестрой. Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/

«Розовые рукавички с рождественского базара сделали мой день!» — написала Нетребко в личном блоге.

Отметим, что сестра Анны выбрала ретро-образ с двубортным пальто и вязаным беретом.

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