«Сделали мой день!»: Нетребко в роскошной шубе похвасталась розовыми рукавицами из меха

Анна Нетребко счастливо проводит время со своей родной сестрой Натальей Эскильдсен в Милане. Ранее родственницы повеселились у озера Комо, мы об этом писали ранее.
Анна вышла на променад в роскошной норковой шубе, сочетав ее с плиссированной юбкой оттенка фуксии. Однако погода оказалась холоднее, чем думалось, и звезда приобрела под цвет одежды пушистые рукавицы.
«Розовые рукавички с рождественского базара сделали мой день!» — написала Нетребко в личном блоге.
Отметим, что сестра Анны выбрала ретро-образ с двубортным пальто и вязаным беретом.
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