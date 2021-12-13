«Где такую фигуру бы взять»: Даша Пынзарь вызвала зависть, сменив маленькое черное платье на белое

Бывшая участница проекта «Дом-2», а ныне его ведущая Дарья Пынзарь в последнее время обожает показывать в микроблоге видео с переодеваниями.

За считанные секунды Дарья Пынзарь меняет несколько нарядов, всегда умудряясь оставаться красоткой.

На этот раз она примерила на себя два образа. Маленькое черное платье Даша Пынзарь сменила на белое мини с оборками. В комплекте с черным нарядом шли ботинки на высоком каблуке, с белым — сапоги-трубы.

«Черное против белого», — подписала Дарья Пынзарь кадры.

Ведущая «Дома-2» поинтересовалась у подписчиков, какой из образов им больше понравился. Мнения, разумеется, разделились.

«Черное более стильно, лаконично», «В белом как Снегурочка», «Белое просто отпад», «Красотка!», «Черное стильное, сдержанное, лаконичное, мне нравится. Белое, на мой взгляд, для девочки 15–16 лет, на женщине смотрится дешево», «Дашенция, все молодишься», «Оба шикарны. Где еще такую фигуру взять бы», — обсудили в Сети.

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