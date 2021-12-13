«Глазки от удовольствия прикрыла»: молодая мачеха Веры Алдониной бесстыдно обнажилась на Мальдивах

Бывший муж ныне покойной Юлии Началовой, Евгений Алдонин, вместе со второй женой и ее детьми отдыхает в экзотическом месте.

Футболист и бывший муж ныне покойной певицы Юлии Началовой — Евгений Алдонин — устроил каникулы своей семье на Мальдивах.

Вместе со второй женой Ольгой и детьми от нее он проведет здесь время до Нового года.

Молодая мачеха дочери Юлии Началовой Веры, Ольга Алдонина, находится в полном восторге от Мальдив. Стройная красавица с параметрами модели часто демонстрирует свои фото и видео с берегов Индийского океана, на которых предстает в бикини.

На этот раз Ольга Алдонина покрасовалась в бикини малинового оттенка, на который набросила тунику такого же цвета. В кадре она застыла, прикрыв глазки от удовольствия и заодно давая всем возможность получше рассмотреть, какая она статная.

«Мальдивы с детьми — идеально», — подписала Ольга Алдонина кадр.

«Очень нежная красивая Олечка. Эталон женской красоты и естественности», «Ольга, от вас просто не оторвать взгляд! Какая же Вы красивая и статная женщина!», «Какая сексуальная красотка», «Глазки от удовольствия прикрыла?» — прокомментировали снимок подписчики Ольги Алдониной.

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