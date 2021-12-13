Бомж-стайл: Саша Черно из «Дома-2» предстала в калошах и объемном свитере с принтом «а-ля детское покрывало»

Бывшая участница «Дома-2» Саша Черно — яркая и эпатажная девушка.

На проекте она отличалась эпатажным поведением, напоминать своими действиями фрика Саша Черно иногда продолжает и до сих пор.

Периодически она предстает на фото в микроблоге в нарядах, которые не могут вызвать ничего, кроме недоумения.

На этот раз Саша Черно предстала в образе более чем странном. Куда так можно пойти, представить трудно. Но именно так Саша Черно выглядит по утрам.

Экс-участница реалити-шоу облачилась в объемный свитер с принтом в клетку «а-ля детское покрывало». Свитер, действительно, напоминает одеяла, какими укрывали младенцев, появившихся на свет во второй половине двадцатого века.

Светлые широкие штаны придают утреннему аутфиту Саши Черно еще больше загадочности, а калоши на ногах завершают этот образ «бомж-стайла».

Распущенные наращенные волосы струятся по плечам Саши Черно, на лицо уже нанесен макияж.

«Доброе утро!» — подписала кадр Саша Черно.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.