«Наташ, остановись уже»: Рудова приспустила штаны, чтобы похвастаться идеально плоским животиком

Актриса Наталья Рудова кокетливо призналась, что пока не может привыкнуть к себе, обновленной.

Звезда сериалов, красавица-блондинка Наталья Рудова за относительно небольшой промежуток времени сумела значительно апгрейдить свою фигуру.

Актриса села на диету, регулярно посещала спортзал и сбросила девять килограммов.

В микроблоге Наталья Рудова призналась, что никак не может привыкнуть к своим новым формам и худобе. Она постоянно промахивается с размером одежды для себя.

На этот раз она купила слишком большие спортивные штаны, которые с нее спадают. В сторис микроблога Наталья Рудова поделилась видео, на котором предстала в обновке явно не по размеру.

«Реально хочется спросить у самой себя: «Наташ, ты когда-нибудь научишься штаны своего размера покупать?» То я покупала, потому что была большой. То я купила «эску», но еще была не готова к «эске». Наташ, остановись с «эльками» и «эксэльками» уже», — говорит самой себе Наталья Рудова.

В этот момент она явно кокетничает и демонстрирует, какой у нее идеальный живот с кубиками пресса. Обнажив интимную часть своего тела, Рудова наслаждается своим отражением в зеркале.

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