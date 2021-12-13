«Некогда было даже менять титр»: первый официальный комментарий о замене Бориса Крюка на его сына на «Что? Где? Когда?»

Решение о рокировке телеведущего с его наследником принималось прямо перед прямым эфиром программы.

Накануне, 12 декабря, третью игру зимней серии «Что? Где? Когда?» вел не бессменный ведущий программы Борис Крюк, а его сын Михаил.

Не все телезрители обратили внимание на эту подмену, поскольку голоса отца и сына очень похожи.

Да и в титрах было указано имя Бориса Крюка. Но самые бдительные поклонники «Что? Где? Когда?» все же обнаружили подмену. Редактор программы Евгений Галкин объяснил, почему так произошло.

А позже официальный комментарий появился и на официальном сайте «Что? Где? Когда?». Оказывается, решение о том, что Борис Крюк не будет вести передачу, принималось в последний момент, когда уже все было готово к эфиру.

«Михаил Крюк работает в редакторско-режиссерской группе программы, ассистирует Борису во время прямого эфира. У него есть опыт проведения телевизионной игры «Что? Где? Когда?» на эстонском телевидении и опыт проведения общественных мероприятий «Что? Где? Когда?». Все происходило так стремительно, что некогда было даже менять титр. Ведь это — прямой эфир», — говорится в официальном комментарии.

Что касается Бориса Крюка, который перед эфиром почувствовал себя плохо, то сейчас он находится дома.

«Он разбирается со здоровьем, И, несмотря на проблемы, продолжает работать. ПЦР-тест отрицательный. Обращаем ваше внимание, что на площадку игры «Что? Где? Когда?» не допускаются люди без QR-кодов по результатам вакцинации или ПЦР-тестирования», — отметили создатели программы.

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