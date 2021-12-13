Хотел поцеловать: любвеобильный хамелеон напугал Глафиру Тарханову во время фотосессии

Забавным роликом со своей фотосессии актриса поделилась в социальной сети.

38-летняя актриса Глафира Тарханова поучаствовала в фотосессии с живым хамелеоном, которая не обошлась без происшествий.

«Когда мне сказали: «Потом еще хамелеон!», я решила что мы будем использовать тени для глаз, меняющие цвет. А тут чувак живой, меняющий цвет! А Настя-фотограф не переставала говорить: «Какой он красивый!» — поделилась артистка с подписчиками в Instagram.

Артистке было очень трудно расслабиться с ящерицей на руках. Ей постоянно казалось, что животное смотрит на нее своими вращающими глазами, причем партнерша по съемке ему не нравится.

В какой-то момент хамелеон открыл рот и дернулся в сторону лица Глафиры, из-за чего актриса взвизгнула и подскочила вместе с пресмыкающимся. Видео этого инцидента звезда выложила в социальную сеть.

К счастью, хамелеон — древесный обитатель. Он сумел крепко уцепиться за руку женщины и не улетел, когда она инстинктивно попыталась его стряхнуть. По заверению артистки, во время этой съемки никто не пострадал. В итоге Тарханова решила, что чешуйчатый партнер пытался ее поцеловать, а не укусить.

«Любовь бывает разной, — прокомментировала она забавный ролик. — Мне ничего не оставалось, кроме как принять знаки внимания. В итоге мы подружились…»

Напомним, что недавно похожий случай произошел между Ольгой Бузовой и африканским крокодилом.

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