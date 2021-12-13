«Вел Михаил Крюк»: сын телеведущего Бориса Крюка заменил отца на «Что? Где? Когда?»

В минувшее воскресенье на программе произошла рокировка. Она временная.

В минувшее воскресенье, 12 декабря, в эфир Первого канала вышла третья в зимней серии игра «Что? Где? Когда?».

За столом играла команда Балаши Касумова, которая одержала триумфальную победу.

А вот вел программу не Борис Крюк, а его сын Михаил. Не все телезрители заметили эту подмену, поскольку у отца и сына очень похожие голоса. Их путают даже родственники.

Но все же самые бдительные и знающие обратили внимание на голосовые нюансы и начали писать комментарии в YouTube-канале «Что? Где? Когда?», спрашивая, куда исчез вдруг Борис Крюк и почему программу ведет его сын.

Во время прямой трансляции уже после завершения эфира «Что? Где? Когда?» на Первом канале редактор программы Евгений Галкин подтвердил, что произошла замена.

«Я должен сделать небольшое объявление: сегодняшнюю программу вел Михаил Крюк, — сказал Евгений Галкин. — Дело в том, что постоянному ведущему Борису Крюку перед эфиром стало нехорошо. Успокою — сейчас все в порядке. Михаил Крюк провел сегодняшнюю игру. Он ассистент ведущего программы, он готовится и знает все обязательные тексты, все «марки» — определенные слова, по которым группа ориентируется: вынести черный ящик, когда запустить нужную музыку. Вот такая была сегодня необычная игра. Спасибо, что вы смотрите «Что? Где? Когда?».

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