Александр Панкратов-Черный вспомнил, как его записали во внебрачные сыновья Сергея Михалкова

По словам актера, сын писателя Андрон брал его в свои походы на «Госкино».

Актер Александр Панкратов-Черный в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил, как его записали во внебрачные сыновья поэта и писателя Сергея Михалкова.

«Андрон Кончаловский брал меня на свои походы в «Госкино». Или к руководству киностудии. Или, например, идем по коридору, а навстречу какой-то чиновник. Андрон меня обнимает и говорит: «Брат, ну что я хочу тебе сказать…». Чтобы чиновник слышал». Александр Панкратов-Черный

Как отметил Панкратов-Черный, быстро пошел слух, что он внебрачный сын поэта и писателя Сергея Владимировича Михалкова. «С Никитой-то мы похожи, понимаете», — заметил актер.

Напомним, что Александр Панкратов-Черный — народный артист России. Этого звания он был удостоен в 2009 году.

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