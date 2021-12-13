Шик и блеск: Гузеева в наряде из пайеток приступила к работе на Первом канале

Осенью Лариса Гузеева оказалась в больнице с коронавирусом. К счастью многомиллионной армии ее фанатов, все обошлось. Телеведущая пошла на поправку, и через время ее выписали из больницы. Правда, Лариса Александровна набрала лишние килограммы. С ними «Бесприданница» боролась на минувшей неделе, которую провела в санатории.

«Под присмотром опытных специалистов и врачей. Ковидно-гормональные килограммы уходят со скрипом. Жизнь — борьба», — написала Гузеева несколько дней назад.

Отдохнувшая и похорошевшая Лариса Гузеева вернулась к работе. В своем инстаграме она показала кадры, на которых запечатлелась в гримерке. Телезвезда надела наряд из пайеток и рассказала, кто станет новой героиней программы «Давай поженимся!». В студии появится Анна Семенович.

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