В чем не стоит встречать Новый год по версии личного стилиста Бузовой
Видео
Готовим салат с тунцом и авокадо к Новому году
Видео

«И он заплакал»: Панкратов-Черный вспомнил слезы Кончаловского на съемках «Сибириады»

Как отметил актер, в какой-то момент его коллеги просто расслабились.

«И он заплакал»: Панкратов-Черный вспомнил слезы Кончаловского на съемках «Сибириады»
Андрей Кончаловский. Фото: Globallookpress.com

Актер Александр Панкратов-Черный в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о съемках картины  «Сибириада», где режиссером выступил Андрей Кончаловский.

Александр Панкратов-Черный и Борис Корчевников
Александр Панкратов-Черный и Борис Корчевников. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Андрон умеет все прощать. Он удивительный человек. Однажды я помню, как была очень сложная съемка. Он почувствовал, что группа немножко расслабилась. Стали как-то немного подхалтуривать. Не ритмично работали. А в те годы выработка в съемочный день была очень строгой. Актеры почувствовали, что Андрон —  интеллигентный режиссер и не повышает голос».

Александр Панкратов-Черный

По словам актера, все стали этим пользоваться.

«Андрон собрал всю группу в деревне. Все сидели на бревнах. И он заплакал.  Сказал: «Милые мои. Если вы меня так не уважаете и не хотите работать, то уходите тогда». Творческая группа, операторы, художники и декораторы поверили в его искренность. И потом прекрасно работали», — заметил Панкратов-Черный.

Напомним, что фильм «Сибириада» вышел на экраны в 1978 году. Картина в 1979 году была удостоена Гран-при Каннского кинофестиваля.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!

Тэги

Александр Панкратов-ЧёрныйАндрей КончаловскийКаннский кинофестивальПрограмма "Судьба человека"Фильм "Сибириада"