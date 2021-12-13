«И он заплакал»: Панкратов-Черный вспомнил слезы Кончаловского на съемках «Сибириады»

Как отметил актер, в какой-то момент его коллеги просто расслабились.

Актер Александр Панкратов-Черный в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о съемках картины «Сибириада», где режиссером выступил Андрей Кончаловский.

«Андрон умеет все прощать. Он удивительный человек. Однажды я помню, как была очень сложная съемка. Он почувствовал, что группа немножко расслабилась. Стали как-то немного подхалтуривать. Не ритмично работали. А в те годы выработка в съемочный день была очень строгой. Актеры почувствовали, что Андрон — интеллигентный режиссер и не повышает голос». Александр Панкратов-Черный

По словам актера, все стали этим пользоваться.

«Андрон собрал всю группу в деревне. Все сидели на бревнах. И он заплакал. Сказал: «Милые мои. Если вы меня так не уважаете и не хотите работать, то уходите тогда». Творческая группа, операторы, художники и декораторы поверили в его искренность. И потом прекрасно работали», — заметил Панкратов-Черный.

Напомним, что фильм «Сибириада» вышел на экраны в 1978 году. Картина в 1979 году была удостоена Гран-при Каннского кинофестиваля.

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