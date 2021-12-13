Стыдливо пряча глаза, Рудова в миниатюрном черном платье без бюстгальтера соблазнительно позировала в постели

Актриса Наталья Рудова является одной из самых сексуальных, по мнению читателей мужского журнала Maxim, женщин страны. Глядя на ее профиль в Instagram, с этим невозможно не согласиться, а каждое появление длинноногой красотки в купальнике или в откровенном наряде лишь закрепляет за ней ее статус.

больше по теме Трусики пропали в недрах: Рудова в тонюсеньком бикини изящно расположилась в бассейне Актриса не постеснялась показать столь пикантный ракурс.

В новых публикациях Рудова отвечала на вопросы подписчиков. И для того, чтобы фон ответов был более цепляющим, она использовала собственные снимки.

На одном из фото Рудова примерила без бюстгальтера маленькое черное платье и для красивого ракурса легла на кровать. Виды откровенного декольте оставили простор для фантазии поклонников, а сама красотка при этом стыдливо прикрыла глаза ладошкой.

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