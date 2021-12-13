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Стыдливо пряча глаза, Рудова в миниатюрном черном платье без бюстгальтера соблазнительно позировала в постели

Звезда экрана выбрала пикантный ракурс, благодаря которому взору поклонников открылась «ложбинка греха».

Стыдливо пряча глаза, Рудова в миниатюрном черном платье без бюстгальтера соблазнительно позировала в постели
Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata/

Актриса Наталья Рудова является одной из самых сексуальных, по мнению читателей мужского журнала Maxim, женщин страны. Глядя на ее профиль в Instagram, с этим невозможно не согласиться, а каждое появление длинноногой красотки в купальнике или в откровенном наряде лишь закрепляет за ней ее статус.

В новых публикациях Рудова отвечала на вопросы подписчиков. И для того, чтобы фон ответов был более цепляющим, она использовала собственные снимки.

Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata/

На одном из фото Рудова примерила без бюстгальтера маленькое черное платье и для красивого ракурса легла на кровать. Виды откровенного декольте оставили простор для фантазии поклонников, а сама красотка при этом стыдливо прикрыла глаза ладошкой.

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