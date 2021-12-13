«Загуляла девчонка»: Панкратов-Черный рассказал о поведении Андрейченко на «Сибириаде»

Как отметила актер, в те годы его коллега была крупной и грудастой.

Актер Александр Панкратов-Черный в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о загулах актрисы Натальи Андрейченко.

«Именно я привел Наташу Андрейченко в картину «Сибириада». Она тогда была студенткой третьего курса у Сергея Бондарчука. Одна из его любимых студенток. Она такая крупная тогда была, грудастая. Настоящая героиня из «Сибириады». Андрон ее быстро утвердил». Александр Панкратов-Черный

Как отметил Панкратов-Черный, актриса зазналась перед однокурсниками после своей звездной роли.

«Загуляла девчонка. Было ей на что погулять. Надо съемки продолжать, а ее нет. Где и куда пропала — неизвестно. Андрон меня отправил ее искать. Он был очень расстроен ее поведением. Я находил ее. Но она тогда была не в состоянии. Мат-перемат такой стоял», — заметил Панкратов-Черный.

Напомним, что Александр Панкратов-Черный – народный артист России. Этого звания он был удостоен в 2009 году.

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